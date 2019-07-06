Ebru Şallı’dan yatta ‘aşk’ pozu

Bir süredir sevgilisi Uğur Akkuş ile tatilde olan eski model Ebru Şallı, instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımla aşk dolu tatiline dair duygularını gösterdi.

Tatilini denizde geçiren isimlerden biri olan Ebru Şallı, yatın ön kısmında bikinili pozlarını paylaşmış ve büyük beğeni almıştı. Kendi adını taşıyan markanın ürünlerine modellik yapan ve yalnızca bikini değil farklı ürünlerini de yine kendi üzerinden tanıtan Şallı bu defa farklı bir paylaşıma imza attı.

Yaklaşık iki yıldır birlikte olan Uğur Akkuş ile birlikte tatilini Göcek’te sürdüren Şallı, yatın kamarasında çekilmiş aşk dolu bir kareyi instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.