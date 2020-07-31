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Ebru Şallı’nın bayram paylaşımı
Ebru Şallı’nın bayram paylaşımı
Eski manken Ebru Şallı, sosyal medya hesabından eşiyle birlikte spor sonrası çekilmiş bir selfiesini paylaştı ve bunun üzerine düştüğü notla takipçilerinin bayramını kutladı.
Magazin 31 Temmuz 2020 - 13:29

Küçük oğlu Pars’ı kaybetmenin acısını yüreğinde taşıyan Ebru Şallı, uzun bir süredir kullanmadığı sosyal medya hesabını yine hareketlendirmeye başladı.

Özellikle son zamanlarda eşi Uğur Akkuş ile birlikte görüldüğü anlara dair paylaşımlarda bulunan Şallı, yaptığı son paylaşımda da bu adeti bozmadı ve Akkuş’la birlikte spor sonrası çektiği bir selfieyi takipçilerinin beğenisine sundu.

Şallı bu fotoğraf karesinin üzerine: “Bayram sporu itinayla yapılır, mutlu bayramlar” notunu düştü.

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