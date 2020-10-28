Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’a 1 yıl 7 ay hapis cezası

Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş ile 2018 yılında boşandığı Gonca Sağlam arasında ‘kasten yaralama’ iddiasıyla açılan davada karar çıktı.

Uğur Akkuş’un, yaralama eylemi sonucu kemik kırığına neden olduğu gerekçesiyle istinaf yolu açık olmak üzere 1 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

tv100’ün haberine göre, Akkuş daha önce de aynı suçtan hüküm giydiği için cezasında indirim yapılmadı.

Gonca Sağlam, 2017 yılında Uğur Akkuş’un Göktürk’teki evlerinde yaptıkları kavga sırasında burnunu kırdığını belirterek şikayetçi olmuştu.

“HÂLÂ ŞÖHRET OLMA PEŞİNDE”

Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş’la çıktığı Bodrum tatilinden yaptığı paylaşımlar sonrası kendisi hakkında sosyal medya üzerinden küfür ve hakaret içerikli paylaşım yapanları savcılığa ihbar etmişti. Şallı, “Bunların arkasında Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Sağlam var” iddiasında bulunmuştu.

Bu iddia sonrası Gonca Sağlam, sosyal medyadan şu paylaşımı yapmıştı: “Bu kadar işimin arasında hiçbir üretimi olmayan bir kadınla uğraşmak zorunda kalıyorum. Geçmiş 40 yaşını hâlâ şöhret olma peşinde.”