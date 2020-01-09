Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’dan eski eşine uzaklaştırma!

Finansçı Uğur Akkuş Ebru Şallı ile evlenmesi nedeniyle kendisine kin beslediğini ileri sürdüğü eski eşi Gonca Sağlam'ı mahkeme kararıyla 4 ay uzaklaştırdı. Akkuş daha önce de aynı gerekçeyle Gonca Sağlam hakkında "uzaklaştırma kararı" aldırmıştı. Sağlam kararı ihlal ederse hapse girecek.

Hayati ARIGAN – (ÖZEL HABER)



Boşanma protokolünde kendisi ve boşanma konusunda susma yasağı bulunmasına rağmen sosyal medya ve basına defalarca hakaret ve tehdit içeren açıklamalar yaptığı ileri sürülen Gonca Sağlam’ı mahkeme, karara uymadığı takdirde 3 ile 10 gün arasında zorlama hapsine çarptırılması konusunda uyardı.

“EŞİM KİN BESLİYOR”

Avukat Hande Var aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran finansçı Uğur Akkuş, eski eşi Gonca Sağlam’ın kendisine sistematik ve sürekli şekilde şiddet uyguladığını ileri sürdü.

Ebru Şallı ile evlenmesi nedeniyle Gonca Sağlam’ın kendisine kin beslediğini ileri süren Uğur Akkuş, eski eşinin sosyal medyada ve magazin programlarına katılarak hakaret ettiğini, aşağıladığını, iftira dolu suçlamalarda bulunarak şiddet uyguladığını belirtti.

BOŞANMA PROTOKOLÜNDE ‘KONUŞMA YASAĞI VAR’

Akkuş’un avukatı Var, dilekçesinde Gonca Sağlam ve Uğur Akkuş’un anlaşmalı olarak boşandıkları mahkemenin tasdik ettiği protokolde tarafların hiçbir sosyal medya ve basın aracılığıyla taraflar ve boşanma konusunda doğrudan ve üçüncü kişilere üzerinden açıklama yapmamayı kabul ve taahhüt ettiklerini hatırlattı.

ŞİDDET DELİLLERİ MAHKEMEYE SUNULDU

Gonca Sağlam’ın susma yasağına rağmen sosyal medyadan ve magazin programları aracılığıyla Uğur Akkuş hakkında başlattığı sistematik şiddete örnek olarak mahkemeye çok sayıda delil sunuldu.

Dilekçede, Gonca Akkuş’un bir magazin programında “O pisliğin içinde kalmak istemedim”, “Para için de her şey yapılmaz ki” gibi sözlerine yer verildi.

Akkuş’un avukatı dilekçesinde, “Gonca Sağlam’ın, eski eşini hedef alarak ısrarlı ve bilinçli bir şekilde aleyhine sözlü şiddette bulunmaktadır” dedi.

MAHKEME 4 AY TEDBİR KARARI VERDİ

Mahkeme Gonca Sağlam’ın şiddet mağduru eski eşi Uğur Akkuş’a yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçları ve benzeri suretle rahatsız etmemesine 4 ay süreyle karar verdi.

Mahkeme Gonca Sağlam’ın tedbir kararını ihlal etmesi halinde ise 3 ile 10 gün arasında zorlama hapsine çarptırılacağı konusunda uyardı.