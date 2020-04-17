Ebru Şallı’nın kaç çocuğu var? Ebru Şallı’nın oğlu Pars’ın hastalığı neydi?

Magazin dünyasının önemli figürlerinden Ebru Şanlı’nın, Harun Tan ile olan evliliğinden sahip olduğu 8 yaşındaki oğlu Pars Tan hayatını kaybetti. Yaklaşık iki yıldır tedavi gören Ebru Şallı’nın oğlu, dün gece saatlerinde hayata yeni düştü. Peki Ebru Şallı kimdir? Ebru Şallı’nın kaç tane çocuğu var? Ebru Şallı’nın vefat eden evladının hastalığı neydi? İşte tüm soruların cevapları…

Ebru Şallı'nın yaklaşık bir yıldır tedavi gören oğlu Pars Tan'ın vefat etmesi ajanslara bomba gibi düştü. 1 yıldır lenfoma tedavisi gören 8 yaşındaki oğlu Pars Tan'ın cenaze namazı öğle vakti kılındı ve Kilyos mezarlığına defin işlemi gerçekleşti. Peki, Pars Tan kaç yıldır ne tedavisi görüyordu? Ebru Şallı'nın kaç çocuğu var? İşte detaylar…

LENFOMA HASTALIĞINA YENİ DÜŞTÜ

Ebru Şallı, geçtiğimiz günlerde “Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından lenfoma teşhisi kondu, tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

EBRU ŞALLI'NIN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Ebru Şallı, 15 Ocak 1977 tarihinde İstanbul’da doğdu. 1995 yılında yapılan Queen of Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçildi. 1995 ile 2003 yılları arasındaki dönemde mankenlik, fotomodellik ve sunuculuk yaptı. 1997 – 1998 yılları arasında Ozan Orhon'la evli kalan Ebru Şallı ikinci evliliğin 2002 yılında Harun Tan'la yaptı. Evlendikten sonra podyumları bırakan Ebru Şallı yaklaşık 10 yıl evli kaldıktan sonra 11 Temmuz 2013 tarihinde boşandı. Ebru Şallı'nın, Harun Tan ile evliliğinden Beren ve Pars adında iki çocuğu oldu. Şallı üçüncü evliliğini ise iki yıldır birlikte olduğu Uğur Akkuş ile yaptı, çift 2019 eylül ayında nikah masasına oturdu.