Ebru Şallı’nın oğlu Pars defnedildi

Ebru Şallı’nın eski eşi Harun Tan’dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars dün akşam hayatını kaybetti. Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü öğrenilen Pars Tan için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Pars Tan, Kilyos mezarlığında defnedildi. Evladını toprağa veren ve perişan olan Şallı’yı, Harun Tan ve Uğur Akkuş teselli etmeye çalıştı.

Gazetecilerin görüntü almasını istemeyen ve defin işlemini gizli yapmaya çalışan aile, çok sayıda güvenlik görevlisine talimat vererek basın mensuplarını uzat tutmaya çalıştı. Corona virüsü nedeniyle toplu olarak yasaklanan cenaze işleri sebebiyle, sadece aile üyeleri törene katıldı. Uğur Akkuş’un telefonla mezarlığı çekmesi dikkat çekti.

Haziran ayında bir televizyon programına konuk olan Ebru Şallı, oğlunun hastalığı için şunları söylemişti: “Pars’ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars’ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz; ancak şu an Pars’ın durumu daha iyi.”