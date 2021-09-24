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Ebru Şallı’nın Pars özlemi: Bazı anlar ölümsüzdür, hep yaşar…

Geçen sene 9 yaşındaki oğlu Pars'ı kanser nedeniyle kaybeden eski manken Ebru Şallı, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Oğluyla banyoda çektirdiği fotoğrafları paylaşan Şallı, "Bazı anlar ölümsüzdür hep yaşar" notunu yazdı.

Yayınlanma: 14:16 - 24 Eylül 2021 Güncellenme:
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Ebru Şallı’nın Pars özlemi: Bazı anlar ölümsüzdür, hep yaşar…

Eski manken Ebru Şallı’nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars, geçen sene lenfoma kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Her fırsatta oğluna olan özlemini dile getiren ünlü isim, yine sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

“BAZI ANLAR ÖLÜMSÜZDÜR”

Instagram hesabından oğluyla banyoda çektirdiği fotoğrafları paylaşan Şallı, “Bazı anlar ölümsüz hep yaşar. İşte o an. Ponçiğim” notunu yazdı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞDI

Demet Şener, paylaşıma “Canım benim” yazarak kalp emojisi koyarken Didem Uzel, Nilgün Belgün, Ebru Akel, Ömür Sabuncuoğlu, Metin Hara, Esra Erol, Azra Akın, Derya Uluğ ve Yeşim Salkım gibi pek çok ünlü isim destek yorumu yaptı.

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