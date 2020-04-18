Ebru Şallı’ya başsağlığı mesajı yağdı! İşte, mesaj atan ünlüler…
Harun Tan ile Ebru Şallı’nın oğlu Pars, bir süredir lenfoma tedavisi görüyordu. 10 yaşındaki minik Pars, ne yazık ki hastalığa yenik düştü. Ailesi dün defnettikleri Pars’ın vefatıyla sarsıldı.
Sanat dünyasından da birçok isim Pars’ın vefatının üzüntüsünü paylaştı. Corona virüsü nedeniyle cenazeye katılamayan onlarca ünlü Ebru Şallı’ya başsağlığı mesajı iletti.
İşte, o mesajlardan bazıları…
YEŞİM SALKIM
SEDA SAYAN
DENİZ SEKİ
SUAVİ
IŞIN KARACA
SİNAN AKÇIL
GÜLBEN ERGEN