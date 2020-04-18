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Ebru Şallı’ya başsağlığı mesajı yağdı! İşte, mesaj atan ünlüler…
Ebru Şallı’ya başsağlığı mesajı yağdı! İşte, mesaj atan ünlüler…
Lenfoma tedavisi gören 10 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ebru Şallı'ya, ünlü isimlerden başsağlığı mesajı yağdı. Şallı ile bir süre birliktelik yaşayan Sinan Akçıl da mesaj attı ve Pars için "Nefesi bile masumiyet kokuyordu" dedi.
Magazin 18 Nisan 2020 - 10:41

Harun Tan ile Ebru Şallı’nın oğlu Pars, bir süredir lenfoma tedavisi görüyordu. 10 yaşındaki minik Pars, ne yazık ki hastalığa yenik düştü. Ailesi dün defnettikleri Pars’ın vefatıyla sarsıldı.

Sanat dünyasından da birçok isim Pars’ın vefatının üzüntüsünü paylaştı. Corona virüsü nedeniyle cenazeye katılamayan onlarca ünlü Ebru Şallı’ya başsağlığı mesajı iletti.

İşte, o mesajlardan bazıları…

YEŞİM SALKIM

SEDA SAYAN

DENİZ SEKİ

SUAVİ

 

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SİNAN AKÇIL

GÜLBEN ERGEN

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