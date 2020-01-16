Ebru Şallı’ya pilates toplu, avokadolu pasta

Dün akşam gerçekleştirdiği doğumgünü kutlaması ile 43 yaşına giren Ebru Şallı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla kendisine yapılan kutlamadan özel anları paylaştı.

Modelliği bıraktıktan sonra pilates eğitmenliği yapmaya başlayan ve bu konuda son derece başarılı işlere imza atan Ebru Şallı dün yeni yaşına girdi. Dostları ve eşi Uğur Akkuş’la birlikte yeni yaşına giren Ebru Şallı bu geceye dair özel fotoğrafları Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

PİLATES TOPLU PASTA

Ebru Şallı, sosyal medya hesabından bu özel gece için hazırlanmış pastaların fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Onun için hayatında özel olan pek çok şeyi barındıran bir pasta ile yeni yaşına giren Şallı, aynı zamanda üzerinde eşi Uğur Akkuş ile birlikte görüldüğü bir fotoğraf bulunan pastayı da aynı gece kesti.