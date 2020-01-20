Ebru Şancı kimdir? Ebru Şancı kimle evli?

Ebru Şancı 1983 yılında doğdu. Geçtiğimiz yıllarda futbolcu Alparslan Öztürk ile evlenen Ebru Şancı model, oyuncu ve sunucu kimliği ile de magazin basınında yer alıyor. Peki, Ebru Şancı kimdir? Ebru Şancı kaç yaşında, nereli?

Göztepespor'da oynayan futbolcu eşi Alparslan Öztürk ile evli olan Ebru Şancı kimdir merak edilen konuların başında geliyor. İşte Ebru Şancı hakkında merak edilenler…

EBRU ŞANCI KİMDİR?

Ebru Şancı 31 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. İki kardeşi var. Malatyalı bir ailenin kızı. 10 yaşındayken babası ölmüş. Liseyi İstanbul Bahçelievler Lisesinde okumuştur. 2001 yılında başladığı Üniversiteyi Londra Regent College’de okumuştur. 2006’da New York’a taşındı ve New York Üniversitesinin ‘’Oyunculuk ve Drama” Bölümünde okuyarak bitirmiştir.

17 yaşındayken Brezilya’daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci oldu. Daha sonrasında Türkiye'ye gelip burada mankenliğe başladı. 2001 yılında Londra’ya taşındı. 2006’da New York’a taşındı. 2010 yılında ise Türkiye’ye döndü.

2013 yılında Yağmurdan Kaçarken isimli yapımda rol alan Şancı, Fashıon One’da da program yaptı. İstanbul ve Türkiye genelinde concierge hizmetleri veren bir şirket kurdu. Halen şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. Ebru Şancı, İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.

7 Eylül 2015 tarihinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir'de düzenlenen sade bir törenle evlendi. Çift, düğünü ise Belçika'daki bir şatoda yaptı.