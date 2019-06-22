Ebru Şancı Öztürk: Zehra’nın tarzı Amish kadınlarına benzemiş

Tek başına alıverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, ilk olarak bir giyim mağazasına uğradı. Tatil için alışveriş yapan Zehra’ya ilerleyen saatlerde yakın bir kız arkadaşı da eşlik etti. Zehra her ne kadar bu gündelik buluşması için sade bir kıyafet tercih etmiş olsa da eski model Ebru Şancı Öztürk’ten bu görüntüye son derece şaşırtıcı bir benzetme geldi.

Öztürk, bir instagram sayfasında paylaşılan fotoğrafın altına; “Annesini çok beğeniyorum bence hala Türkiye’nin en güzel kadınlarından… Ama Zehra’nın tarzı Amish kadınlarına benzemiş!” notunu yazarak Zehra’yı Amerika’da yaşayan ve medeniyetten uzakta, münzevi bir hayat yaşamalarıyla ünlü Amish topluluğunun kadınlarına benzetti.