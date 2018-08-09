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Ebru ve Uğur karaya çıktı
Ebru ve Uğur karaya çıktı
Geride bıraktığımız günlerde tekne pozlarıyla konuşulan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş bu kez Belgrad Ormanı’nda görüntülendi.
Mustafa KIZGINYÜREK
Magazin 9 Ağustos 2018 - 08:27

Yürüyüşe çıkan sportif aşıklar “Mutluyuz her şey yolunda” dedi. Geçen hafta iki günlük Bodrum tatilinden yakalanan Ebru Şallı ile Uğur Akkuş önceki önce Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaparken yakalandı.

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İkili iş temposundan fırsat buldukça spor yaptıklarını hiç ara vermediklerini söyleyerek İstanbul'un yoğun koşturmasından ara buldukça kendilerini doğanın içine attıklarını söyledi.

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Uğur Akkuş'un en son yaptığı açıklama da nikah masasına oturacağına açıklamıştı. İkili “Hayırlısı inşallah” dedi.

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Son güncelleme: 08:49 - 09.08.2018
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