Ebru ve Uğur karaya çıktı

Geride bıraktığımız günlerde tekne pozlarıyla konuşulan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş bu kez Belgrad Ormanı’nda görüntülendi.

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Yürüyüşe çıkan sportif aşıklar “Mutluyuz her şey yolunda” dedi. Geçen hafta iki günlük Bodrum tatilinden yakalanan Ebru Şallı ile Uğur Akkuş önceki önce Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaparken yakalandı.

İkili iş temposundan fırsat buldukça spor yaptıklarını hiç ara vermediklerini söyleyerek İstanbul'un yoğun koşturmasından ara buldukça kendilerini doğanın içine attıklarını söyledi.

Uğur Akkuş'un en son yaptığı açıklama da nikah masasına oturacağına açıklamıştı. İkili “Hayırlısı inşallah” dedi.