Ebru Yaşar: Artık kimse kendi işini yapmıyor

Mağazaları gezen Yaşar gazetecilerle konuştu. “Yeni albüm hazırlığındayım. Çok güzel bir albüm olacağına inanıyorum. Yine DMC'den olacak. Radyo programım devam ediyor” diyen sanatçıya geçtiğimiz günlerde şarkıcı Demet Akalın'ın Gökçe Bahadır'ın videosunu sosyal medya hesabından paylaştığı için Samsun Demir'e ateş püskürmesi hatırlatıldı. Konuyla alakalı “Ben aralarındaki dialogu bilmiyorum ama belki Demet de destek beklemiş olabilir” diyen şarkıcı -Gökçe Hanım'ı nasıl buluyorsunuz?- diye sorulunca da; “Özellikle albümünü alıp oturup dinlemem ama bir çabası vardır çaba gösteren herkese saygı duyuyorum. Bana yorum olarak hitap etmiyor. Herkes kendi işini yapsın demem çünkü artık kimse kendi işini yapmıyor” cevabını verdi.

“HAYVANLARA SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR”

Aynı zamandan geçen hafta yaptığı kürk açıklamasından dolayı Bülent Ersoy'la iletişime geçip geçmediği sorulan şarkıcı şöyle dedi; “Bülent Hanım bana oturmaya gelecek. Haberleşmemiz gerekiyor. Bülent Hanım'ı ne kırmak ne de karşıma almak isterim. Evet küresel ısınma var. Eskisi gibi kürk giyecek kadar soğuklar yok. Dünyanın sonu da hiç iyi değil. Kainat bu kadar bozuluyorken bitkilere hayvanlara sahip çıkmamız gerekiyor”