Ebru Yaşar, Cumhuriyet Bayramı’nı sahnede kutladı

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Kıbrıs’taki Salamis Bay Conti Hotel’de hayranlarıyla buluşan Ebru Yaşar, “Kadın fantezi müzikte kalan nadir isimlerden birisisiniz” cümlesine karşılık, “Beni bir sınıfa bir tarza sokmayın, ben hiçbir sınıfın kadını değilim. Ama tüm açık yürekliliğimle kendim için Türkiye’nin yüzde 90’ıyım diyebilirim” cümlesini kurdu. Eşi Necat Gülseven hakkında esprili bir şekilde konuşan Yaşar, “Necat Beyler de teşrif ettiler bu gün. Geçen gün onunla hesaplaştık, bir buçuk senedir beni sahnede izlemiyormuş” diyerek kahkaha attı. Yine muhabirlerin, “Ebru Hanım sizce evlilik aşkı öldürür mü? ” sorusuna ise samimi yanıtlar veren Yaşar, “Evlilik aşkı öldürmez, her ilişkide kavgalar, tartışmalar olur. Evliliği öcü gibi göstermeye gerek yok, önemli olan inandığın değerler için mücadele etmektir. ben inandığım şeyler için mücadele edenlerdenim. Allah’ta belki de bu yüzden yüzümü hep güldürüyor” diyerek evliliğinin iyi bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Röportajın ardından sahneye çıkan ve dillere pelesenk olan “Ben Ne Yangınlar Gördüm” şarkısı ile sevenlerini selamlayan Yaşar, konser alanındaki yüzlerce müzikseverle hep bir ağızdan sevilen şarkılarını söyledi.

BAYRAKLARLA CUMHURİYET COŞKUSU

Sesinin yanı sıra güzelliğiyle de göz kamaştıran sanatçı bir ara sahnede Türk Bayrağı salladı ve 10. Yıl Marşı’nı seslendirerek, “Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” dedi.