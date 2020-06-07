Ebru Yaşar doğum gününde çöp toplayıp doğayı temizlemiş

Şarkı Ebru Yaşar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde "Lütfen herkes çok dikkat etsin, çevresini korusun, temiz tutsun" dedi. Yaşar, bundan 3 yıl önce doğum gününde çöp toplayarak nasıl mutlu olduğunu anlattı.

Şarkıcı Ebru Yaşar, ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü' nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Instagram'dan yaptığı canlı yayına konuk oldu. Moderatörlüğünü yapımcı ve senarist Birol Güven'in üstlendiği Instagram canlı yayınında Ebru Yaşar, “Doğa ve çevreye karşı duyarlılığımızın artması için böyle özel günleri çok önemsiyorum. Ayrıca doğaya ekstra zarar vereceğini düşündüğüm şeylerle ilgili etrafımı uyarırım, çevre bilinci aşılarım. Lütfen herkes çok dikkat etsin, çevresini korusun, temiz tutsun” dedi.

DOĞAYI TEMİZLEYİP KORUYOR

Ebru Yaşar, 3 yıl önce doğum gününde yaşadığı bir anısı anlattı: “Bundan üç sene önce ağustos ayında Bodrum koylarında arkadaşlarımızla gezerken baktım ki bir koy çöp içerisinde; lastik, şişe. ‘Arkadaşlar beni mutlu etmek istiyorsanız. Şu koya yanaşalım hep birlikte şunları toplayalım, ben doğum günümü çöp toplayarak kutlamak istiyorum’ dedim. İndik, ne varsa 10 çuval topladık. Benim için hani evi temizlersin üzerinden büyük bir yük kalkar ya evin ışıl ışıl, pırıl pırıl olur… İşte o aynı zevki ve keyfi yaşadım orada. Sonrasında topladığım çöpler için belediyeyle irtibata geçtik ve çöpleri 4 gün sonrasında aldırdık.”

Ünlü isim, böyle bir tablo ile karşılaştığında çöpleri toplayarak doğayı elinden geldiğince temizleyerek koruduğunu söyledi.