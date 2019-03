Ebru Yaşar: ‘Hayvanları korurken insanları da katletmeyelim’

Konser öncesinde kulisinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ebru Yaşar, son günlerde gündemi meşgul eden ”Kürk’polemikleri ile ilgili, ”Kürkte deri kadar hayatımızın bir parçası. Nesli tükenmekte olan, koruma altında olan ve buna rağmen bir şekilde katledilen hayvanların kürklerinin tercih edilmesine, bunun da gayet normal bir durummuş gibi lanse edilmesine ben de karşıyım. Ancak bir taraftan da insanların sırf bu yüzden linç edilircesine eleştirilmesini de doğru bulmuyorum. Sanırım bu konuda biraz ölçülü ve dengeli olmamız gerekiyor. Kürkte aynı deri gibi hayatımızda olan bir obje. Ben tercih etmiyorum ancak edene de neden ediyorsun diyemeyiz. Bu konuda çok hassas bir denge var ve bizim o dengeyi kurarken insanları da rencide etmemiz gerekiyor. Hayvanları korurken insanları da katletmeyelim istiyorum” ifadelerini kullanarak toplumun her kesimini duyarlı olmaya davet etti.



“BAHAR BANA HER ZAMAN İYİ GELMİŞTİR”



Bahar ayları ile birlikte konser maratonuna yeniden hız vereceğini de söyleyen Yaşar, ”Bahar bana her zaman iyi gelmiştir. Bu baharda bu öyle olacak sanırım. Konser ve iş programımız geçen seneye nazaran daha tempolu ve yoğun. Bu yıl burada ve Türkiye’de bir çok şehirde vereceğimiz konserlerle sık sık görüşeceğiz gibi görünüyor. Şimdilik sürprizleri bozmamak adına çokta fazla tüyo vermeyeceğim” ifadeleriyle iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

Yaklaşık bir buçuk saat kaldığı sahnede enerjisi ve performansı ile parmak ısırtan başarılı şarkıcı, repertuvarına eklediği yeni şarkılarıyla da müzikseverleri şaşırtmayı başardı. ‘En kısa sürede yeniden kavuşacağız, bunu bir başlangıç olarak kabul edin” sözleri ile programını sonlandıran Ebru Yaşar, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hiç bir hayranını geri çevirmeyerek gönüllerdeki yerini de sağlamlaştırdı.