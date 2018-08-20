Ebru Yaşar Kahramanmaraş’ta sevenleriyle buluştu

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Otuz şarkıdan oluşan repertuvarı ile festival alanını hınca hınç dolduran kalabalığın karşısına çıkan Yaşar, saatler öncesinden konser alanını dolduran müzikseverlere unutamayacakları bir gece yaşattı.

“GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM”



Öğleden sonra 4.8 şiddetinde depremle korku dolu anlar yaşayan Kahramanmaraşlıları ”Gündüz yaşadığınız deprem dolayısıyla hepinize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ben de tam eşyalarımı yerleştirmiş, konser hazırlıklarına başlamıştım. İster istemez korkuyor insan. Tekrar geçmiş olsun. Allah beterinden sakınsın ve bu ülkeye zamansız acılar yaşatmasın” sözleri ile kendisini dinlemeye gelen sevenlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

