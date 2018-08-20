Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Ebru Yaşar Kahramanmaraş’ta sevenleriyle buluştu
Ebru Yaşar Kahramanmaraş’ta sevenleriyle buluştu
Ebru Yaşar, önceki gün Kahramanmaraş'ta düzenlenen Birinci Peynir Festivali'nde sahne aldı.
Emre ÇEVİK
Magazin 20 Ağustos 2018 - 11:11

Otuz şarkıdan oluşan repertuvarı ile  festival alanını hınca hınç dolduran kalabalığın karşısına çıkan Yaşar, saatler öncesinden konser alanını dolduran müzikseverlere unutamayacakları bir gece yaşattı.

“GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM”

Öğleden sonra 4.8 şiddetinde depremle korku dolu anlar yaşayan Kahramanmaraşlıları ”Gündüz yaşadığınız deprem dolayısıyla hepinize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ben de tam eşyalarımı yerleştirmiş, konser hazırlıklarına başlamıştım. İster istemez korkuyor insan. Tekrar geçmiş olsun. Allah beterinden sakınsın ve bu ülkeye zamansız acılar yaşatmasın” sözleri ile kendisini dinlemeye gelen sevenlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.
yasarebru

İLGİLİ HABEREbru Yaşar ve eşi Necat Gülseven ikizleriyle tatilde
Son güncelleme: 11:12 - 20.08.2018
Etiketler