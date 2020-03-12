Ebru Yaşar ‘Kalmam’ dedi, kliplendirdi!

Dijital platformlar üzerinden ulaşabilen ve kısa sürede de büyük ilgi gören ‘Kalmam’ şarkısını kliplendiren Yaşar, yönetmenliğini Seçkin Süngüç'ün yaptığı çekimlerde beş modacının imzasını taşıyan beş farklı kıyafet giydi. 24 saat süren çekimde şarkıcı, beş ayrı modacının hazırladığı beş kostüm giydi. Ebru Yaşar, “Şarkının kısa sürede herkesin diline dolanacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

“ÖZEL BİR ÇALIŞMA OLDU”

“Her şarkıda bu heyecanı yaşıyorum. Kariyerimde her zaman özel ve iz bırakan işler yapmaya özen gösterdim” diyen Ebru Yaşar sözlerine şöyle devam etti: “Kalmam”da benim için son derece özel bir çalışma oldu. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.”