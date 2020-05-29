Ebru Yaşar kimdir? Ebru Yaşar nereli ve kaç yaşında?

Ebru Yaşar, 1977 doğumludur. "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş" adlı şarkısı ile tüm Türkiye’de tanınmaya başlayan Ebru Yaşar hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Ebru Yaşar nereli ve kaç yaşında?

Altın Kelebek Ödülleri de dahil olmak üzere fantezi müzik dalında pek çok ödül kazanan Ebru Yaşar hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Ebru Yaşar kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

EBRU YAŞAR KİMDİR?

Ebru Yaşar, Ağrı kökenli memur bir ailenin çocuğu olarak 8 Ağustos 1977’de Ankara’da dünyaya gelmiştir. İTÜ Türk Sanat Müziği Bölümü’nden mezundur. 1995 yılının Mayıs ayında Bu Sahilde adlı ilk albümünü piyasaya çıkaran Ebru Polat, 1999 yılının Şubat ayında “Seni Anan Benim İçin Doğurmuş” adlı şarkısını piyasaya sürdü. Bu şarkı Türkiye genelinde çok ses getirmiş, kendini Türk müzik piyasasında ispatlamıştır.

2003 Mayıs ayında Ebru Yaşar “Aşkımız Buraya Kadar” adlı albümünü çıkardı ve bu albümünden “Aşkımız Buraya Kadar”, Yeminim Var” ve “O Değil” gibi birçok hit şarkıya imza attı. 2006 senesinin Haziran ayında Yaşar “Yeşillenirim” adlı albümünü piyasaya sürdü. Bu albüm Ebru Yaşar’ın en çok satan albümlerinden biri oldu.

26 Haziran 2015 tarihinde işadamı Necat Gülseven ile Marmaris Bozburun'da evlenen Ebru Polat'ın bu evlilikten, Hasan Poyraz ve Ebru Su isimli ikizleri bulunmaktadır. Ebru Polat, Aslan burcudur.

Albümleri:

1995: Bu Sahilde

1997: Sevenler Ölmez

1999: Seni Anan Benim İçin Doğurmuş

2003: Aşkımız Buraya Kadar

2006: Yeşillenirim

2008: Seviyorum Seni

2011: Delidir

2013: Sanat-ı Ebru

2017: Haddinden Fazla

Single’ları:

2012: “Ağlayamıyorum”

2014: “Cumartesi”

2019: “Alev Alev”

2020: “Kalmam”

Ödülleri:

1995 – Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) Ödülleri – Yılın Kadın Şarkıcısı

1999 – 27.Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Fantezi Müzik Kadın Solist

2000 – 6. Kral TV Video Müzik Ödülleri – Arabesk-Faztazi En İyi Kadın Sanatçı

2000 – 6. Kral TV Video Müzik Ödülleri – Yılın Şarkısı (Seni Anan Benim İçin Doğurmuş)

2003 – İstanbul FM Altın Ödülleri – Yılın En Çok İstek Alan Şarkısı (Yeminim Var)

2013 – Karadeniz Vakfı Ödülleri – Yılın En İyi Fantazi Kadın Sanatçısı

2015 – 3.Taksiciler Derneği Ödülleri – Yılın En İyi Kadın Fantazi Sanatçısı

2017 – KKTC 3.Cypaparazzi Ödülleri – En İyi Fantazi Kadın Sanatçısı

2017 – 6.Ayaklı Gazete Ödülleri – En İyi Arabesk – Fantazi Kadın Sanatçısı

2017 – 44.Pantene Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Fantezi – Halk Müziği Kadın Solist

2018 – 18.Magazinci.com İnternet Medyası Ödülleri – Yılın Fantazi – Pop Kadın Yorumcusu

2108 – 18.Magazinci.com İnternet Medyası Ödülleri – Yılın Şarkısı (Ben Ne Yangınlar Gördüm)

2018 – 5.Mersin Altın Palmiye Ödülleri – Yılın Kadın Fantazi – Arabesk Sanaçısı

2018 – 23. Altın Objektif Ödülleri – Yılın Arabesk Fantezi Kadın Yorumcusu