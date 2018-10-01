Ebru Yaşar o mektubu okuyunca gözyaşlarını tutamadı

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Diyarbakır'da 2019-2020 eğitim öğretim yılına yetişmesi planlanan okul yaptıran Ebru Yaşar, 4. sınıf öğrencisi Beritan'ın mektubunun ardından gözyaşlarını tutamadı. Yaşar'ın eşinin memleketi Diyarbakır'da yaptırdığı okulun, 2019-2020 eğitim öğretim yılına yetişmesi planlanıyor. Aralık 2017'de temeli atılan okulda, her yıl 600-800 öğrenci eğitim görecek. Önceki gün Bismil Selahaddin Eyyubi okulu dördüncü sınıf öğrencisi Beritan Bülbül'den gelen mektup Ebru Yaşar'ı gözyaşlarına boğdu.

“HERKES İMKANI ÇERÇEVESİNDE TAŞIN ALTINA ELİNİ SOKMALI”

Mektubu ailesi, yakın çevresi ve hayranlarıyla paylaşan şarkıcı, “Mektubu okuduğumda gözyaşlarıma hakim olamadım. Allah'a bana böyle bir imkan tanıdığı ve minicik kalplerde dua olabilmeyi nasip ettiği için şükrettim. Kimi okul yaptırır, kimi bir kalem-silgi alır. Herkes imkanı çerçevesinde taşın altına elini sokmalı” dedi.

EBRU YAŞAR’I DUYGULANDIRAN MEKTUP…

4. sınıf öğrencisi Beritan Bülbül'ün Ebru Yaşar'a yazdığı mektupta şu satırlar yer aldı: “Sevgili Ebru Yaşar. Bu mektubu size yazdım. Çünkü bize çok büyük bir iyilik yaptınız. Bu okul bizim için çok önemli. Eğer bu okulu yaptırmasaydınız seneye birinci sınıfa giden kardeşlerimizi göremezdik ve çok uzak okula gitmek zorunda kalırdık. Ama artık biz ve beşinci sınıfa giden arkadaşlarımız çok mutluyuz. Bu haberi duyduktan sonra içimizde kelebekler uçuştu. Biz 4. sınıfa giden çocuklar çok mutluyuz.”