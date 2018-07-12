Ebru Yaşar okuduğu liseyi ziyaret etti, duygusal anlar yaşadı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye tarafından 50'ncisi düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali'nin kapanış programına katılarak konser veren şarkıcı Ebru Yaşar, kentte bulunan eski evini ve 25 yıl önce mezun olduğu liseyi ziyaret etti. Yaşar, ziyaret sırasında duygusal anlar yaşadı.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Şarkıcı Ebru Yaşar, bir festivalin kapanış programında hayranları ile bir araya geldi.Yaşar, konserin ardından kentten ayrılmadı. Şarkıcı, çocukluğunun ve ilk gençlik yıllarının geçtiği Bitlis’te okul arkadaşlarıyla birlikte anılarını tazeledi. Ebru Yaşar, sabah saatlerinde soluğu, babasını memuriyetinden dolayı 3 yılını geçirdiği kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Bitlis Lisesi’nde aldı. Yaşar’ı burada sınıf arkadaşı ve okul müdürü karşıladı. Okul arkadaşına hasretle sarılıp, bir süre sohbet eden Ebru Yaşar, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte okulunu gezen şarkıcı, eski günleri yâd etti.

“HAYALLERİMİ KURDUĞUM SIRALARDA OTURUYORUM”

Duygularını kelimelerle anlatamayacağını belirten Yaşar, “Benim şimdi yıllar sonra o hayallerime kavuşmuş olarak burada oturmam. İyi ki babam emniyet müdürüymüş, iyi ki gezmişim. Türkiye’nin birçok bölgesinde bulunduğum için mutluyum. Her memleketten insanlar tanıdım. Bu şahane bir duygu” diye konuştu

(DHA)