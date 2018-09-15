Ebru Yaşar zirvede

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Ebru Yaşar’ın Twitter ve Facebook’ta son yirmi dört saatte en çok izlenen 8. video olmayı başaran klibi, Türkiye’de de trend videolar arasında zirvenin yeni sahibi oldu. Klibi izleyenler tarafından Kim Kardashian’a da benzetilen Yaşar, performansıyla olduğu kadar güzelliği ve zerafetiyle de fark yaratmayı başardı. İlk yirmi dört saatin ardından da hızlı yükselişini sürdüren şarkı, 2018 yılını bol ödülle kapatmaya hazırlanan kadın sanatçısı olan Ebru Yaşar’a yeni başarıların ve ödüllerin kapısını aralayacağının sinyallerini vermeye başladı.