Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Ebru Yaşar’dan Aleyna Tilki’ye ‘çalıntı şarkı’ göndermesi
Ebru Yaşar’dan Aleyna Tilki’ye ‘çalıntı şarkı’ göndermesi
Emrah Karaduman'ın yeni albümünde 'En Güzel Yenilgim' şarkısını seslendiren Ebru Yaşar, yeni şarkısının çalıntı olduğu iddia edilen Aleyna Tilki'ye göndermede bulundu: "Benim şarkım çalıntı değil."
Magazin 19 Eylül 2018 - 15:49

Yeni şarkısı ‘En Güzel Yenilgim’ ile dinleyicilerin karşısına çıkan başarılı sanatçı Ebru Yaşar, Aleyna Tilki’nin ‘Dipsiz Kuyu’ şarkısının Bergen’in ‘Yıllar Affetmez’ şarkısından çalıntı olduğuna ilişkin yaşanan tartışmalara dahil oldu.

‘HALK KARŞILIĞINI VERİYOR’

Sorunun muhatabının kendisi olmadığını belirten Yaşar, şöyle dedi: “Ama tek bildiğim şu; benim şarkım çalıntı değil. Beni sevgisi ile bulunduğum noktaya getirenleri kandıramam. ‘En Güzel Yenilgim’in izlenme ve dijital satış rakamlarından çok memnunum. Halk layığı ile yapılan her işin karşılığını veriyor.”

Aleyna Tilki’nin bu açıklamalara yönelik bir cevap verip vermeyeceği merakla bekleniyor.

İLGİLİ HABERAleyna Tilki'nin yeni şarkısı 'Dipsiz Kuyum' çalıntı mı?
Etiketler