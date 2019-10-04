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Ebru Yaşar’dan sevenlerine müjdeli haber
Ebru Yaşar’dan sevenlerine müjdeli haber
Ebru Yaşar, önceki gün Etiler'de bulunan bir AVM'de objektiflere yansıdı. Yaşar, sevenlerine müjdeli haberi verdi.
Magazin 4 Ekim 2019 - 12:53

Sahnelerin başarılı ismi Ebru Yaşar, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Sahnelerde fırtınalar estiren güzel şarkıcı, büyük bir sürprizle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ebru Yaşar, Netflix’le anlaştığını söyledi. Güzel şarkıcı Ebru Yaşar, ” Çok farklı ve güzel bir sinema filmi için Netflix’le anlaştım.Sinema filminde oyuncu olarak izleyici karşısında olacağım. Şu anda detaylar hakkında konuşmak için çok erken, fakat anlaşmayı sağladık. Buradan da Netflix’in yetkilileri ile görüşmeye gidiyorum. Dünyanın en büyük dijital platformunda yer alacağım şimdiden çok mutlu ve heyecanlıyım.” açıklamasında bulundu.

YENİ KLİP GELİYOR

Tüm bu yoğun temponun dışında müzik çalışmalarına da devam eden Ebru Yaşar, yeni şarkısı ‘Alev Alev’e klip çektiğini ve yaklaşık 15 gün içerisinde klibin tam anlamıyla bitip yayınlanacağı müjdesini de sevenleriyle paylaştı.

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