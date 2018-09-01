Ebru Yaşar’ı kahkahaya boğan hayran

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Yirmi beş şarkıdan oluşan repertuvarıyla 10 bin kişilik bir kalabalığın karşısına çıkan Yaşar, ”Memleketimin her köşesinde farklı bir destan yazılmış, farklı bir zafer kazanılmış. Bizler bu topraklar için canını hiç düşünmeden feda eden nesillerin torunuyuz. Vatan mevzu bahis olunca hiçbir zaman tereddüt etmeyecek, teslim olmayacak ve uğrunda gerekirse şehadet getirip ruhunu teslim edecek bir milletiz biz. Bugün burada bu zaferi beraber kutlamak benim için ayrı bir onur” dedi.

“KANGURU GİBİ ZIPLIYOR”

Konserinde hayranlarını sahnesinde ağırlamayı da ihmal etmeyen Ebru Yaşar, bir hayranının sahnedeki ilginç dans performansıyla kahkahalara boğuldu. Hayranını konser alanını dolduran Banazlılara takdim eden başarılı sanatçı, “Aklında evlilik olanlara duyuru yapıyoruz. Böyle neşeli bir adamı kaçırmayın kızlar. Adam resmen kanguru gibi zıplıyor vallahi, helal olsun. Bu konserden sonra talipleri artacaktır eminim” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir buçuk saatlik sahnesini alkışlar eşliğinde noktalayan Ebru Yaşar, alanı dolduran Banazlıların tezahüratları arasında alandan ayrıldı.