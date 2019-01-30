Ebru’nun ifşası başını ağarttı

Ünlü isimlerin takipçileri üzerinden yaşadıkları sorunlar zaman zaman magazin gündemine yansıyor. Eski model Ebru Destan geride bıraktığımız gün hesabı üzerinden kendisini taciz eden ve ilginç bir istekle gelen takipçisini ifşa etmiş ve model ve marka vererek telefon isteyen takipçisi için ‘biz eskiden su isteyemezdik, bu yeni nesile ne oldu’ şeklinde tepkisini göstermişti. Destan’ın bu ifşasının ardından bazı takipçileri kendisine sert bir şekilde çıkışarak yaptığının yanlış olduğunu savunurken bir yandan da ağır ithamlarda bulundular. Ebru Destan’ın son derece garip olan bu isteği savunan takipçilerine yanıtı ise son derece sert oldu. Kendisine hakaret boyutuna varan mesajları affetmeyeceğini dile getiren Destan avukatı aracılığıyla bu kişilere dava açacağını söyledi.







