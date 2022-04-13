Mahsun Kırmızıgül’den boşanan Ece Binay’dan açıklama: Kesinlikle doğru değil

Mahsun Kırmızıgül ile 6 yıllık evliliğini bitiren Ece Binay, kızı Lavin ile uzun süredir Amerika'da yaşadığı iddiasına yanıt verdi: "Türkiye'den uzak kaldığım süre iki ya da üç ayı geçmemiştir. Boşanmaya kadar evlilik birliğimiz normal şekilde devam etmiştir."

Sozcu.com.tr

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6 yıldır avukat Ece Binay ile evli olan şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül’ün geçen haftalarda genç bir kadınla görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler hakkında hiçbir açıklama yapmayan Kırmızıgül ve Binay, evliliklerini iki gün önce tek celsede bitirdi.

Adliye çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kırmızıgül,”Evliliğimizi kurtarmaya çalıştık ama olmadı. Neden-sonuç ilişkisini fazla konuşmak istemiyorum. Olan oldu” ifadesini kullanırken Ece Binay da “Boşanma davası açmıştım sonuçlandı ve boşandık” dedi. Çiftin kızlarının velayeti de anneye verildi.

“BOŞANMAYA KADAR HER ŞEY NORMALDİ”

Uzun süredir kızı Lavin ile Amerika’da yaşadığı için evlilikte krizler yaşadığı iddia edilen Ece Binay, Instagram hesabından açıklama yaptı. Hakkındaki iddiaları yalanlayan Binay, şu ifadeleri kullandı:

“İddia edilen; evliliğimizin iki yıldır zaten bitmiş olduğu, iki senedir birlikte yaşamadığımız, ayrı yaşadığımız, benim iki yıldır daimi olarak Amerika’da yaşadığım, evliliğimi bırakıp Amerika’da yaşamayı tercih ettiğim söylemleri kesinlikle doğru değil.”

“Evliliğimizin başından beri ailece Amerika’ya gidip geldiğimiz çevremiz tarafından bilinmektedir. Sadece son bir yıldır uzun süreli olarak Amerika’da oluşum, sahip olduğumuz Green Card’la ilgili olarak orada süre doldurma gerekliliğindendir. Bu süreçte kızımıza ana sınıfı eğitimi de Amerika’da aldırmak ortak kararımızdır.”

“Yine bu son bir yıl içerisinde kızımla Türkiye’den uzak kaldığımız süreler en fazla iki ya da üç ayı geçmemiştir ve bu bir yılı sürekli olarak Türkiye-Amerika arası gidiş gelişlerle ailece bir arada geçirmişizdir. Boşanmaya kadar da evlilik birliğimiz normal şekilde devam etmiştir. Amerika’da bulunma konusuyla ilgili olarak hiçbir zaman bir fikir ayrılığımız olmamıştır.”

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