Ece Çeşmioğlu kimdir? Ece Çeşmioğlu nereli ve kaç yaşında?

Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990’da dünyaya geldi. İstanbullu olan Çeşmioğlu, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Şimdi, Ece Çeşmioğlu'nu gelin daha yakından tanıyalım...

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Çocuk oyuncu olarak ekran hayatına başlayan Ece Çeşmioğlu rol aldığı projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Star TV ekranlarının fenomen dizisi Söz’de, sürprizlerle dolu olan Melisa karakterine hayat vermeye başlayan Ece Çeşmioğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ece Çeşmioğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR?

Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990 yılında İstanbul’da doğmuştur ve İstanbulludur. Çocukluk hayali olan Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan güzel oyuncu, 2002 yılında “Çocuklar Duymasın” dizisiyle oyunculuk hayatına adım attı, 2006 yılında “İki Aile” dizisindeki Ceren rolüyle geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı. Ece Çeşmioğlu ardından, “Firar”, “Öyle Bir Geçer Zaman ki”, “Yazın Öyküsü”, “Kalbim Yangın Yeri” ve “Muhteşem Yüzyıl Kösem” dizilerindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 2017 yılında “Yüz Yüze” dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Çeşmioğlu, son olarak “Yuvamdaki Düşman” dizisinde Ceren karakterine hayat vermişti.

“İçim dışım birdir aslında. Oynamam. Doğalım. Bu rol yaparken de yakalamaya çalıştığım bir durum. Doğallık ve samimiyet… Neysem, o olmak. Fazlası değil” sözleri ile kendini tanımlayan 28 yaşındaki Ece Çeşmioğlu, 1.63 metre boyunda, 52 kilo ve Yay burcudur.

Ece Çeşmioğlu’nun rol aldığı diziler

Yuvamdaki Düşman / Ceren – 2018

Yüz Yüze / Zeynep – 2017

Muhteşem Yüzyıl: Kösem / Atike Sultan – 2016

Kalbim Yangın Yeri / Sevda Günsoy – 2016

Yaz'ın Öyküsü / Yaz – 2015

Öyle Bir Geçer Zaman ki / Ayça – 2012 – 2013

Firar / Bahar – 2011 – 2012

Eyvah Halam / Asya – 2008

İki Aile / Ceren Karaman – 2006 – 2008

Gümüş / Hilal – 2005

Nehir – 2005

Çocuğun Var Derdin Var – 2004

Rol aldığı filmler

Başlangıç – 2011

Ev – 2009

Kuş – 2015

Çocuklar Duymasın – 2002