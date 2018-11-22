Ece Doğulu 11 yılı sildi

Aranjör Ozan Doğulu, ile 11 senelik evliliğini haziran ayında bitiren Ece Doğulu, boşandıktan dört ay sonra kızlık soyadını kullanmaya başladı.

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Üç çocuğuna rağmen Ozan Doğulu ile 11 yıllık evliliğini geçtiğimiz haziran ayında bitiren Ece Yosmaoğlu, boşanma sonrası ‘Doğulu’ soyadını kullanmaya devam etmişti. Ece Hanım, radikal bir karar alarak Instagram hesabından kızlık soyadı olan ‘Yosmaoğlu’nu kullanmaya başladı.

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Ece Yosmaoğlu’nun bu kararı almasında Ozan Doğulu ile eylül ayında Bodrum’da objektiflere yakalanan şarkıcı Kübra Hera Aslan’ın aynı evde yaşamaya başlamalarının neden olduğu iddia edildi.



