Ece Erken: Ahlakınıza uygun sayfalarda gezinin

Sunucu ve oyuncu Ece Erken, bir takipçisinin "Azıcık giyinseydin keşke Ece" yorumuna, "Takipten çıkın, ahlakınıza uygun sayfalarda gezinin. Yazın çekilmiş fotoğrafımı paylaşırken size hesap vermeyeceğim tabii ki" yanıtını verdi.

Sunucu ve oyuncu Ece Erken, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Erken, Serkan Uçar ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Eymen ile mutlu karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Ünlü sunucu, bu kez oğlu ile birlikte yazın çekilmiş eski pozunu “Tbt, Çeşme…” notu ile paylaştı.

“AHLAKINIZA UYGUN SAYFALARDA GEZİNİN”

Bir takipçisi Erken’in paylaşımına, “Azıcık giyinseydin keşke Ece” yorumunu yaptı.

Erken ise o takipçisine, “Nurten Hanım bu fotoğrafta buna dikkat ediyorsanız akıl verecek durumda değilsiniz demektir. Takipten çıkın. Ahlakınıza uygun sayfalarda gezinin. Yazın çekilmiş fotoğrafımı paylaşırken size hesap vermeyeceğim tabii ki. Sevgiler… ” yanıtını verdi.