Ece Erken banka hesabının bloke edilmesine isyan etti

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat etmesinin ardından zor günler geçiren Ece Erken'in banka hesabı bloke edildi. Sosyal medya hesabından sitem eden Erken, "Şafak'ın ölümüne sebebiyet veren kişi tedbir kararı aldırmış. Bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.

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Sunucu Ece Erken’in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak gecesi İstanbul Bakırköy’de bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümünden sonra zor günler geçiren sunucunun banka hesabı bloke edildi.

“ŞAFAK'IN ÖLÜMÜNE SEBEBİYET VEREN ŞAHIS…”

Ece Erken, hesabının bloke edildiğini Instagram hesabından açıkladı. Çileden çıkan Erken, zehir zemberek sözler söyledi:

“Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş. Neden çünkü Şafak’a abi diyen, peşinde gezen, param yok bana Ö. Kuzu’dan borç alan diyen, ölümüne sebebiyet veren şahıs tedbir kararı aldırmış.”

“ALLAH BİZE NE YAŞATTIYSAN YAŞATSIN SANA”

“Ben Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu isem bu işin peşini bırakmayacağım. Kaçakçılık yapan, daha önce hapis yatan şerefsizle her türlü savaşacağım. B. Yakın’la ilişkinden, Küçükçekmece’de açtığın mekana kadar çıkartacağım. Şafak bizi görüyorsa sana aynen şerefsiz diyordur ve Allah bize ne yaşattıysan yaşatsın sana. Çocuklarından utanmayan şeref yoksunu.”

“Kasti benim hesabıma yaptığın bu blokeyle birlikte senin namussuz yaşamını, hapislerde çürüyeceğin günleri Allah nasip etsin bana ve yaptığın dolandırıcılığı herkese ispat edeceğim.”

“HATIRLARSINIZ, ‘HESAP KAVGASI’ DİYE ÇIKMIŞTI…”

* Bu arada bu kaçakçıyla neden daha önce arkadaşlığımı kesmedin diyen varsa çok denedim çok. Yasa dışı bahisten hapis yattı eşim çıkarttı, ‘artık yapmayacak’ dedi. Bodrum’da gece kulübünde çalışan biri bu şerefsize vurdu diye eşim kavga etti. Hatırlarsınız hesap kavgası diye çıkmıştı… O gün de dedim ‘Bu şerefsiz, görüşme. Bak sen onun için kavga ettin o ise kaçtı’ dedim Dinletemedim eşime. Ne kadar şerefsiz olduğunu anlatamadım. Ama herkese anlatacağım.

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