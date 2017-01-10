Ece Erken, ‘Erhan Çelik’e platonik bir şekilde aşk besliyor’ haberlerine tepki gösterdi

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Geçen yıl Serkan Uçar'dan olaylı bir şekilde boşandıktan sonra aşk defterini kapatan Ece Erken’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım aşk sinyalleri verdiği şeklinde yorumlandı.

Şimdilerde adı Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'le anılan sunucu, “Öyle güzel gülüyor ki, başkası görüp âşık olacak diye ödüm kopuyor” şeklindeki mesajıyla dikkatleri üzerine çekti. Herkes bu mesajın Erhan Çelik’e yazıldığına yönelik yorumlar yaparken Ece Erken, o satırların oğlu Eymen için olduğunu yaptığı yeni bir paylaşımla biraz da sitemli bir ifadeyle duyurdu.