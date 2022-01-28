En zor veda… Ece Erken eşinin tabutuna sarıldı, gözyaşlarına boğuldu
Sunucu Ece Erken, İstanbul Bakırköy’de önceki gece uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun tabutu başında gözyaşı döktü.
İstanbul Bakırköy’de önceki gece meydana gelen olayda Beşiktaş eski yöneticisi, sunucu Ece Erken’in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. İstanbul’dan Rize’nin Fındıklı ilçesine getirilen Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi Fındıklı Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı Merkez Camii’ye getirildi.
Eşinin bulunduğu fotoğrafı elinden bir an olsun bırakmayan Ece Erken, tabutun başına geçip gözyaşı dökerken arkadaşları kendisini güçlükle teskin etti.
Cenazeye Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Kocadereli de katıldı.
Anne Hacer Mahmutyazıcıoğlu da “Oğlum benim, koca yürekli oğlum” diyerek tabuta sarıldı.
Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman da camiye gelerek aileye taziyelerde bulundu. (İHA)