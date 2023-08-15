Ece Erken eski eşinin mesajına çok sinirlendi

Sunucu Ece Erken, eski eşi Serkan Uçar'dan gelen mesaja çok sinirlendi.

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Ece Erken, Serkan Uçar’la 2014 yılında evlendi. Çiftin bu evliliklerinden Eymen adında bir oğulları oldu. İkili, 2015’te de anlaşmalı olarak boşandı.

Mahkeme, protokol gereği çocuğun velayetini anneye verirken, Serkan Uçar’ın çocuğunun nafaka ve eğitim giderlerini karşılamasına hükmetti. Ancak Erken, “Eymen’in bugüne kadarki masraflarını hep ben karşıladım” diyerek İstanbul Aile Mahkemesi’nde dava açtı.

Serkan Uçar ile davalık olan Erken, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla eski eşine isyan etti.

“VİCDANLI ADAMLARDAN ÇOCUK YAPIN”

Uçar’dan gelen “Ferrari aldım gel seni gezdireyim” mesajıyla çılgına dönen Erken, şu sözleri kullandı:

“Konuşmayayım diyorum, dayanamıyorum yine. Babanın ne demek olduğunu eşim Şafak’tan öğrenen oğlum (ki hâlâ Şafak diye sayıklar) 6 bin lira nafakayı icrayla veren, hiçbir şeyine müdahil olmayan biyolojik babası aylar sonra arıyor, ‘Ferrari aldım gel seni gezdireyim’ diyor. Fıkra bu kadar. Herkes baba olabilir ama herkes babalık yapamaz. Vicdanlı adamlardan çocuk yapın.”

Ece Erken’in 2021 yılında evlendiği avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak 2022’de İstanbul Bakırköy’de bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.