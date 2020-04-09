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Ece Erken, evli sevgilisinden ayrıldı
Ece Erken, evli sevgilisinden ayrıldı
Boşanma davası süren Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşayan Ece Erken, ilişkisini noktaladığını açıkladı.
Magazin 9 Nisan 2020 - 09:02

Evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşadığı için eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Tam sular duruldu derken Ece Erken’in bu kez sevgilisinin arabalarını parçaladığı video ortaya çıktı.

Bu nedenle sunucusu olduğu magazin programındaki işinden de olan Ece Erken sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu.

“HATAMDAN DÖNDÜM”

Evli sevgilisinden ayrıldığını söyleyen Erken “Herkes kendi önünü süpürsün. Ben hatalıydım hatamdan döndüm. Hırsızlık yapmadım, dolandırmadım kimseyi sizler gibi. Bence aynaya bakın kendinizden utanın” yazdı.

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