Ece Erken hesabından paylaştı

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Yakın bir arkadaşının kurucusu olduğu marka için kamera karşısına geçen Erken, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Çekimlerden bir kare paylaşan Ece Erken altına şu notu yazdı: “Geçen senelerde TRT 1’de yaptığım programda baş bağlama tekniklerini benim üzerimde göstermiştik hatırlarsanız. Şimdi de arkadaşımın markasının eşarplarına bayıldım ve fotoğraf çekildim, bizle de paylaşayım istedim. Kumaş ve renklere bayıldım. Arkadaşım için mankenlik yaptım” Ece Erken’in eşarplı paylaşımı kısa sürede yaklaşık 54 bin kişi tarafından beğenildi.



