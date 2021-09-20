Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu’ndan o iddialara fotoğraflı yanıt

Sunucu Ece Erken üç ay önce evlendiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından silip soyadını da değiştirince 'boşanıyorlar mı' haberleri gündeme gelmişti. Eşiyle bir araya gelen Erken ayrılık iddialarına paylaştığı fotoğrafla son noktayı koydu.

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Ece Erken'in evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla aşk yaşadığı haberleri uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanmıştı. Bir dargın bir barışık ilişkilerine yeniden şans veren çift, geçen haziran ayında Bodrum’da nikâh masasına oturmuştu.

BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

Ancak çift hakkında geçen günlerde ayrılık iddiası ortaya atıldı. Bu dedikoduyu güçlendiren detay da ikilinin Instagram’da birbirlerini takip etmeyi bırakıp, Erken’in eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafları da kaldırmasıydı.

Ünlü sunucu ayrıca, Instagram profilindeki ‘Myazıcıoğlu’ soyadını da sildi. Bu hamlelerden sonra çiftin hakkında, boşanacağı ileri sürüldü.

Haberler karşısında sessiz kalan Ece Erken, oğlu Eymen’i de alıp tatile çıkarken, Mahmutyazıcıoğlu Instagram hesabını kapattı.

FOTOĞRAFLI YANIT

Ünlü çift aralarındaki buzları eritti. Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve kızları ile oğlu Eymen’in yer aldığı fotoğrafa kalp ve nazar boncuğu emojisi koydu.

Soyadı kısmına da ‘Mahmutyazıcıoğlu’ ekleyen sunucu her şey yolunda mesajı verdi.

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