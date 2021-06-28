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Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendi

Sunucu Ece Erken, iki yıldır birlikte olduğu avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile nikâh masasına oturdu. Çift, Bodrum'da dünyaevine girdi.

Güncellenme: 16:42, 28/06/2021
Hayat HaberleriMagazin
Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendi

Ece Erken’in, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla aşk yaşadığı haberleri uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanmıştı. Bir dargın bir barışık ilişkilerine yeniden şans veren çift, Bodrum’da nikâh masasına oturdu.

“EVLENDİK”

Instagram hesabından güzel haberi duyuran Ece Erken nikâhtan fotoğraf paylaşıp altına şu notu düştü: “Herkese selam, biz evlendik… Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz.”

3. KEZ NİKÂH MASASINA OTURDU

Ece Erken, 2007-2009 yılları arasında Tuncer Öztarhan, 2014-2015 yılları arasında ise Serkan Uçar ile evlilik yaşamıştı. Erken’in Uçar ile birlikteliğinden Eymen adında bir oğlu bulunuyor.

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Yayınlanma Tarihi:16:32,