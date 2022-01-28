Ece Erken taziyede gözyaşlarına boğuldu: Keşke ben ölseydim

İstanbul Bakırköy'de balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun (42) cenazesi, memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesine getirildi. Taziyelerin kabul edildiği sosyal tesise, elinde eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeve ile giden Erken, "Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü.

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İstanbul Bakırköy’de önceki gece balık restoranında meydana gelen olayda, Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından uçakla Trabzon’a, buradan da kara yolu ile memleketi Rize’nin Fındıklı ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’ne getirildi. Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi, Gavra Camii morguna konuldu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ailesi, sabah saatlerinde ilçedeki Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri’ne gitti.

Mahmutyazıcıoğlu’nun babası Akif Mahmut, annesi Hacer ile ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, burada taziyeleri kabul etti.



“ACIMIZ BÜYÜK”

Ağabey Celal Mahmutyazıcıoğlu, “Acımız büyük. Böyle bir durumda ne söylenebilir ki söylenecek bir şey yok” diye konuştu.

“ÇOK ERKEN GİTTİ”

Taziyelerin kabul edildiği tesise giden Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eşi Ece Erken de arkadaşlarına sarılarak, ağladı.

Eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeveyi taşıyan Ece Erken, “Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim” diyerek gözyaşı döktü.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu için ikindi vakti ilçede cenaze namazı kılınacak. (DHA)

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