Ece Erken telefon faturasına isyan etti
Geçen ay banka hesabına bloke konulduğu için isyan eden sunucu Ece Erken, gelen telefon faturasına tepki gösterdi.
27 Ocak gecesi avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle yıkılan sunucu Ece Erken, zor günleri geride bırakmaya çalışıyor.
Bu süreci ailesi ve arkadaşlarıyla geçiren Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.
Geçen günlerde banka hesabının bloke edildiğini söyleyen Ece Erken, Instagram hesabından 1039 TL’lik telefon faturasını “Kira gibisiniz pes” notuyla paylaştı.