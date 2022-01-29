Ece Erken’den cinayetin baş şüphelilerin yakalanmasının ardından ilk paylaşım

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan ve aralarında 'Drej Ali' olarak bilinen Ali Yasak'ın yeğenleri Ali Yasak ve Kadir Yasak'ın da olduğu 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin saklandıkları evde gözaltına alındığı anlar ise kameraya yansıdı. Eşinin katili olduğunu söylediği Ali Yasak'ın kelepçeli fotoğrafını paylaşan Ece Erken "Şükürler olsun" dedi.

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İstanbul Yeşilköy’de sahibi olduğu balık restoranında öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun 65 bin lira anlaşmazlık nedeniyle öldürüldüğü belirlendi. Suphi Malgaz ve Gökhan Karakan arasında bir gayrimenkul satışı nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Taraflar 65 bin lira üzerinde anlaştı. Suphi Malgaz bu parayı avukatı Şafak Mahmutyazıcıoğlu’ndan belge imzalayarak almalarını istedi.

Gökhan Karakan “Abilerim” dediği Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge’yi para almaya gönderdi. Çıkan tartışmada da Mahmutyazıcıoğlu öldürüldü. Tetiği Kadir Yasak’ın çektiği saptandı.

SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR

Uğur Can Bilge ve Gökhan Karakan’ın yakalanmasının ardından polis ekipleri diğer şüphelileri de yakalandı. Aralarında ‘Drej Ali’ olarak bilinen Ali Yasak’ın yeğenleri Ali Yasak ve Kadir Yasak’ın da olduğu 9 kişi, 19 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Baş şüphelilerin saklandıkları evde gözaltına alındığı anlar ise kameralara yansıdı.

ECE ERKEN: NE OLUR EN AĞIR CEZAYI ALSINLAR

Ece Erken, eşinin cinayetinde baş şüpheli olarak gösterilen Ali Yasak’ın gözaltına alınmasının ardından Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Kelepçelenen Yasak’ın fotoğrafını paylaşan Erken, “Rabbim şükürler olsun. Allah’ım ne çektiysek çeksin. Yalvarıyorum en ağır cezayı alsınlar. Bizi yaşarken öldürdüler. Ne olur en ağır cezayı alsınlar. Rabbim hem bu dünyada hem ahirette gün yüzü göstermesin bunlara” dedi. (DHA)

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