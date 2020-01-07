Ece Erken’den eski eşi Serkan Uçar hakkında açıklama

Sadece bir yıl süren evliliğini 2015 yılında sone erdiren Erken, Serkan Uçar’la olan kısa süreli evliliğinden Eymen adında bir erkek çocuk sahibi oldu. Ayrıldığından bu yana bir arada fazla görünmeyen ikili Eymen’in doğum gününde bir araya gelince herkes bu iki ismin yeniden bir araya geldiğini yazıp çizmeye başladı. Ece Erken, ‘eski eşiyle barıştı’ iddiası üzerine sunuculuğunu üstlendiği, ‘Söylemezsem Olmaz’ programında açıklama yaptı.

“HAYATIMDA KİMSE YOK”

Ünlü sunucu, “Bir evlilik yaptık. O evlilikten muhteşem bir oğlum var. Allah sağlık versin evlatlarımıza. Beni Instagram’dan takibe aldı, ben de onu aldım. ‘Tekrar barıştılar mı, tekrar birlikteler mi?’ şeklinde haber çıktı. Böyle bir şey yok, sittinsene geçse olmayacak bir şey. Eymen’in babası olarak kalacak bir insan. Hayatımda kimse yok. Zamanında çok büyük sıkıntılar yaşadık. ‘Çocuğuma artık babalık yapmak istiyorum’ dedi, evlat söz konusu tabii ki ben de ‘başım üstüne’ dedim” ifadelerini kullandı.