Ece Erken’den flaş sözler: Demet Akalın beni düşman ilan etti

Ece Erken, sunuculuk yaptığı programda arkadaşı Demet Akalın'ın boşanmasıyla ilgili konuştuğu için kendisine kızdığını ve düşman ilan ettiğini söyledi.

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Geçtiğimiz gün oğlu Eymen’le Nişantaşı’nda görüntülenen ünlü sunucu Ece Erken, yakın arkadaşı Demet Akalın’ın sunuculuk yaptığı programda boşanma haberlerini konuştuğu için kendisini düşman ilan ettiğini söyledi.

“DEMET BENİ DÜŞMAN İLAN ETTİ”

Demet Akalın, kızı Hira’nın geçtiğimiz gün lüks villasına gelen haciz işlemlerinden çok korktuğu için Okan Kurt’la evliliğini tek celsede bitirdi. Yakın arkadaşı Demet Akalın’ın boşanmasıyla ilgili konuşan Erken, “Çok üzüldüm ayrılmasına. Bu konuyla alakalı görüşmedim kendisiyle. Bizim programda ilk bu haberler çıktı. Kendisi kızdı galiba bana, beni düşman ilan etti. Benim her zaman arkadaşımdır” dedi.

Geçtiğimiz gün oğlu Eymen’le Nişantaşı’nda görüntülenen ünlü sunucu Ece Erken, yakın arkadaşı Demet Akalın’ın sunuculuk yaptığı programda boşanma haberlerini konuştuğu için kendisini düşman ilan ettiğini söyledi.

Demet Akalın, kızı Hira’nın geçtiğimiz gün lüks villasına gelen haciz işlemlerinden çok korktuğu için Okan Kurt’la evliliğini tek celsede bitirdi. Yakın arkadaşı Demet Akalın’ın boşanmasıyla ilgili konuşan Erken, “Çok üzüldüm ayrılmasına. Bu konuyla alakalı görüşmedim kendisiyle. Bizim programda ilk bu haberler çıktı. Kendisi kızdı galiba bana, beni düşman ilan etti. Benim her zaman arkadaşımdır” dedi.