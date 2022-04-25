Ece Erken’den reddimiras kararı

Avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat etmesinin ardından zor günler geçiren sunucu Ece Erken, aldığı kararı sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

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Sunucu Ece Erken’in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak gecesi İstanbul Bakırköy’de bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümünden sonra zor günler geçiren Ece Erken, aldığı kararı Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.

Erken, “Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hâlâ görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddimiras yapıyorum. Herkese sevgi ve saygılarımla” ifadesini kullandı.

“İFŞA OLACAKLAR!”

Ece Erken, geçen günlerde Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun evinin izinsiz kiraya verildiğini söylemişti.

Tepkisini sosyal medya hesabından dile getiren sunucu, “Kim ne haksızlık, dolandırıcılık yaptıysa, kim eşime ait olan evi izinsiz kiraya verdiyse, en az katiller kadar ifşa olacak! Ama hayat ne garip, bu ucuzluklara artık şaşırmıyorum. Meğer hepsi açmış. Başınıza gelmedikçe anlamazsınız” mesajını paylaşmıştı.

“ALLAH’IN ADALETİNE VE YARGIYA GÜVENİYORUM”

Erken, daha önce de sosyal medya hesabından eşinin adını kullanıp, çek yazanlara seslenmişti:

“Rahmetli eşimin boş çekini alıp, sonradan doldurmak…. Rahmetli eşime borcu varken alacağı varmış gibi göstermek… Bu çeki yazan şerefsizler yüzünden katledilmesine sebebiyet veren; sebep olan, vicdanen yaşamaması gereken en büyük şerefsiz… Seninle ilgili daha gerçekler çıkmamışken ki her şey ortaya çıkacak inşallah… Allah’ın adaletine ve yargıya güveniyorum.”

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