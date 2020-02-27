Ece Erken’i zora sokacak paylaşım

Sunucu Ece Erken, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan aşk haberlerinden sonra Beşiktaş Jimnastik Kulübü eski yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte olduğunu itiraf etmişti. Erken'in "Evliliği bitmek üzere olan biriyle beraberim. 9 ay önce dava açılmış ve ayrı evlerde yaşıyorlar" açıklamasından sonra Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken'i zora sokacak bir paylaşım geldi.

Ece Erken – Şafak Mahmutyazıcıoğlu aşkı konuşulmaya devam ediyor! Erken'in, Fikret Orman’ın başkanlık döneminde Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.

BENAN MAHMUTYAZICIOĞLU İHANETİ AFFETMEDİ!

Konuşulanlara göre; Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun, 15 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Benan Hanım bu ilişkiyi öğrenince boşanma davası açtı.

ECE ERKEN KENDİNİ BÖYLE SAVUNMUŞTU

Ece Erken, “9 ay önce dava açılmış ve ayrı evlerde yaşıyorlar. Aynı evde yaşayan, biriyle birlikte olmadım. Evler ayrı, ayrı bir düzeni kurmuş, boşanmaya karar vermiş, boşanma davası açmış, eşinden ayrı birisiyle birlikte oldum” ifadelerini kullanarak kendisini savunmuştu.

BENAN MAHMUTYAZICIOĞLU’NDAN OLAY PAYLAŞIM

Ece Erken'in bugün yaptığı “Evliliği bitmek üzere olan biriyle beraberim. 9 ay önce dava açılmış ve ayrı evlerde yaşıyorlar” açıklamasından sonra sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ekim tarihinden bir #tbt paylaşımı yaptı. Böylece Ece Erken’in “9 ay önce boşanma davası açıldı” ifadeleri yalanlanmış oldu.