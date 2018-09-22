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Ece Erken’in banka hesabına haciz konuldu
İç mimar Jale Barahya tarafından açılan dava sonucunda mahkeme Ece Erken'i haksız bulunca, 40 yaşındaki sunucunun banka hesabına haciz konuldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Ece Erken, "Kandırıldığımı düşünüyorum" demekle yetindi.
Magazin 22 Eylül 2018 - 08:55

Ece Erken, evini dekore ettirmek için anlaştığı iç mimar tarafından mahkemeye verildi. Show TV’den Hazan Kutsal’ın haberine göre, Erken’in, banka hesabına haciz konuldu. 40 yaşındaki sunucu Erken, eski komşusu olan iç mimar tarafından kandırıldığı ifade ederek, “Anlaştığım paranın üstüne para isteniyor. Kandırıldığımı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“BENDEN İSTENİLEN PARA 500 BİN TL”

Ece Erken iddiaya göre güvenip evini teslim ettiği iç mimar Jale Barahya tarafından kandırıldığını iddia ederek, “Şuan bankadaki 300 bin TL civarındaki parama haciz konuldu. Mağdur olan benim.Güvendiğim insanların bu şekilde kötü niyetli çıkması beni çok üzüyor. 200 bin TL’ye yakın ödeme yaptım. Evde oturduktan sonra kapım çalındı. 60 bin TL daha verirsen anlaşırız denildi. Şu an benden istenen para 500 bin TL ev alırdım ben o paraya” ifadelerini kullandı.

DAVAYI BEN KAZANDIM

Konu hakkında konuşan Jale Barahya ise, “Dava açtım ve haklı bulundum. 2 bilir kişi beni haklı buldu. Davayı ben kazandım. Şuan temyizde.” ifadelerini kullandı.

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