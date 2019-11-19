Ece Erken’in hesabı çalındı, 3 bin 800 videosu silindi!

Sunucu Ece Erken, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı videolarla hacker kurbanı olduğunu duyurdu. Icloud hesabının çalındığını söyleyen ve bunu yapan kişinin mail adresini de veren Ece Erken, hackerlerdan yardım istedi.

Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Ece Erken sosyal medyadan isyan etti. Ece Erken’in ıcloud hesabı çalındı. Ece Erken sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı. Yaşadığı hırsızlık konusunda hackerlardan yardım bile isteyen Erken; 3800 videosunun silindiğini açıkladı. Erken ‘bu kadar tehlike altında mıyız biz’ diyerek kullandığı telefon markasını da suçladı.

“GERİ İSTİYORUM”

Erken açıklamasında “Her şeyimiz bu hesaba bağlı. Şu an hepimiz tehlikedeyiz. Bu kişinin kim olduğunu bana bildirmenizi istiyorum. Videolarımı geri istiyorum. Bu şerefsizlik bu kadar kolay mı? Çok şükür yanlış bir şeyim yok ama bunun hesabını vereceksiniz” diyerek isyan etti.