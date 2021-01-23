Ece Gürsel: Ablamın bu ilişkisini asla onaylamadık

Manken Ece Gürsel’in ablası Burçe Gürsel, uzun yıllardır başka bir kadınla evli olan Rıfat Sarıcaoğlu ile aşk yaşıyor.

Sarıcaoğlu’ndan iki çocuğu bulunan Burçe Gürsel, geçen günlerde haklarında çıkan ayrılık haberlerine , “Biz 8 yıldır ayrı yaşıyorduk. Rıfat Bey zaten kendi evliliği var ve kendi evinde yaşıyor. Biz ise kendi evimizde yaşıyoruz. Hiçbir zaman birlikte yaşamadık. Son zamanlarda göz önüne olmayınca ayrıldık zannedildi. İlişkimiz bu şekilde sürüyor” demişti.

İlişkisiyle magazin gündemine bomba gibi düşen Burçe Gürsel’in kardeşi Ece Gürsel ise ilk kez konuştu.

Ece Gürsel Instagram hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Kamuoyunun ve bana yüzlerce mesaj atan, üzerine vazife olmadığı halde yorum yapmayı vazife edinen, hakaret etmeyi, küfür etmeyi kendilerinde hak gören, bilinçli, bilinçsiz, okumuş ya da cahil, böyle hassas konulara “ayrıca” çok meraklı olan, diğerlerinin de dikkatine, ablam ‘Burçe Gürsel’ hakkında yapılan haberlerle ilgili, çok fazla konuşmamayı tercih ettim. Takdir edersiniz ki bu konu tarafların hayatının bir parçasıdır ve beni hiçbir şekilde ilgilendirmemektedir.

* Lakin haberlerde benim de ismim geçtiği için ve yapılan yorumlarda ben de, ablam gibi linç edildiğim için bu açıklamayı yapmak istedim. 8 yıl önce başlayan ve hâlâ da devam eden bu ilişkiyi, ne ben, ne de annem hiçbir zaman, onaylamadık ve empati yeteneği yüksek insanlar olduğumuz için hep karşı çıkmaya çalıştık. Fakat gerek ablam, gerekse çocuklarının babası, yaşça olgun insanlar olup, haklı olarak bizim onayımıza tabi ki ihtiyaç duymadılar.

“HEP KADIN LİNÇ EDİLİYOR”

* Zaman içerisinde de bize sadece bu durumu kabullenmek ve onlara saygı duymak düştü. Bu süre zarfında çocuklar da olunca, bizler aile olarak, ablamın ve çocuklarının tabii ki yanında olduk ve her zaman da yanında olmaya devam edeceğiz. Ama yine söylüyorum bu demek değildir ki biz bu yaşanılan durumu kabul ediyoruz. Böyle olaylarda, ülkemizde maalesef hep kadın suçlanır ve linç edilir. Keşke sizler de bu 8 yıl boyunca yaşananlara ve yaşatılan tatsızlıklara şahit olabilseydiniz. İşte o zaman daha farklı yazılar yazacağınıza eminim.

“TARAFLAR HALİNDEN MEMNUN BİZE SUSMAK DÜŞER”

* Evet, bu konunun savunulacak hiçbir yanı yok, ama unutmayınız ki kimse tek başına böyle bir olayın içinde olmadı. Taraflar halinden son derece memnun ve durumu kabullenmiş ise, bizlere de, sizlere de susmak düşer. Bundan sonra; bu konuyla alakalı haber yapılması halinde ablam Burçe Gürsel de, ismim geçtiği için ben de yasal yollara başvurmak zorunda kalacağız. Çünkü Ece Gürsel’in hayatı da, evi de, yaşantısı da ayrıdır. Keza, ablamın da hayatı ve yaşantısı ayrıdır.