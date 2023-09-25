Ece Ronay yardım istedi: Defalarca ölüm tehdidi aldım

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay boşandığı eşi Mehmet Bilir tarafından şiddete uğradığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ronay, "Lütfen bana yardım edin. Defalarca ölüm tehdidi aldım" dedi.

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Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay, 10 Ocak 2022’de 2,5 aylık hamileyken nişanlısı Mehmet Bilir ile nikâh masasına oturmuştu. Temmuz 2022’de de bebekleri Miran’a kavuşan çift, 31 Mayıs 2023 tarihinde boşandı.

Ece Ronay şiddete uğradığını gerekçe göstererek 16 Ağustos 2023’te Anadolu 1. Aile Mahkemesine başvuru yaparak eski eşi Mehmet Bilir hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

Ronay, Bilir tarafından psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını Instagram hesabından da paylaştı.

“LÜTFEN BANA YARDIM EDİN”

Ronay “Bir ay öncesinde uzaklaştırma kararı almama rağmen bir kere fiziki şiddete, bir kere de bulunduğum mekanı erkeklerle basarak psikolojik şiddete maruz bıraktı. Artık nefes alamıyorum. Lütfen bana yardım edin. Ruhsatsız şekilde taşıdığı silah ile defalarca kez ölüm tehdidi aldım” ifadelerini kullandı.

(DHA)