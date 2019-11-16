Ece Seçkin arabada rap söyledi, beğeniler havada uçuştu

Instagram hesabından, arabada seyir halindeyken dinlediği rap şarkısına eşlik eden Ece Seçkin'in paylaştığı video beğeni yağmuruna tutuldu. Paylaştığı videoda asıl dikkat çeken şey ise Seçkin'in parmağındaki yüzük oldu.

Geçen aylarda sevgilisi Çağrı Terlemez ile nişanlanan Ece Seçkin, zaman zaman sosyal medya hesabından nişanlısıyla mutluluk pozları paylaşırken, bu sefer rap söylediği anları paylaştı. Takipçileri ise videoyu beğeni yağmuruna tuttu.

Araba kullanırken Rozz Kalliope’nin Benjamins II adlı şarkısına eşlik eden Seçkin, “Çok saçma ama böyleyim. Bu arada abone kartı okutuşum, Çağrı’nın kayda girmesi ve şarkının introsu muhteşem bir uyumla ilerlememiş mi?” diyerek o anları Instagram hesabından paylaştı. Ece Seçkin’in rap performansı herkes tarafından beğenilirken, sosyal medya kullanıcılarının dikkati çeken ise bambaşka bir şey oldu.

Parmağındaki tektaş yüzüğün de dikkat çektiği videoya, “Tektaşına bakmaktan şarkıyı dinleyemedim”, “Tektaşın gözüme girdi” gibi birçok yorum yapıldı. Beğenilen rap performansına ise kullanıcıların, “Ece Seçkin bu video yüzde 100 rap sevmeyenleri sevdirir”, “Ece Seçkin fanı olduk durduk yere”, “Ece acilen rap yapman gerek” şeklinde yorumlar yazdığı görüldü.